На побережье Анапы второй день подряд не выявили следов мазута

Экологическая ситуация на побережье Кубани постепенно приходит в норму: экологи второй день подряд не выявляют следов мазута вдоль берега Анапы.

Спасатели и добровольцы больше не фиксируют следы загрязнения мазутом на побережье Анапы, рассказали в оперштабе региона. Следов мазута нет уже второй день подряд.

"На побережье Анапы 29 марта новых выбросов мазута не обнаружено"

– оперштаб региона

Отметим, что вчера власти региона также сообщали об отсутствии следов нефтепродуктов на побережье.

Напомним, что масштабное загрязнение мазутом побережья Краснодарского края произошло после крушения танкеров в середине декабря прошлого года.