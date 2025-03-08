Вестник Кавказа

На побережье Анапы второй день подряд не выявили следов мазута

На побережье Анапы второй день подряд не выявили следов мазута
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экологическая ситуация на побережье Кубани постепенно приходит в норму: экологи второй день подряд не выявляют следов мазута вдоль берега Анапы.

Спасатели и добровольцы больше не фиксируют следы загрязнения мазутом на побережье Анапы, рассказали в оперштабе региона. Следов мазута нет уже второй день подряд. 

"На побережье Анапы 29 марта новых выбросов мазута не обнаружено"

– оперштаб региона

Отметим, что вчера власти региона также сообщали об отсутствии следов нефтепродуктов на побережье. 

Напомним, что масштабное загрязнение мазутом побережья Краснодарского края произошло после крушения танкеров в середине декабря прошлого года.

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