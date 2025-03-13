В Азербайджане на 22% выросло текстильное производство

Более чем на 22% выросло производство в текстильной промышленности в Азербайджане за первые два месяца года.

В Азербайджане зафиксировали рост производства в текстильной промышленности. За январь и февраль 2025 года в республике произвели почти на 22% больше текстильных изделий, чем за тот же период год назад, передает госкомстат страны.

В частности, отмечается рост производства хлопчатобумажной ткани. За первые месяцы года текстильные фабрики страны дали 5,4 млн кв метров ткани, что превысило показатели минувшего года примерно на 9%.

Отметим, что предприятия, специализирующиеся на одежде и обуви, произвели продукции более чем на $60 млн.