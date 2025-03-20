Гимнастки из Азербайджана дважды поднимались на пьедестал почета

Азербайджанские гимнастки сегодня завоевали золотую и бронзовую медали на турнире AGF Trophy, проходящем в Баку, а одна из них завоевала награды сразу в двух дисциплинах.

Азербайджанские гимнастки сегодня вновь пополнили копилку сборной страны, завоевав очередные медали на проходящем в Баку турнире AGF Trophy.

Азербайджанская спортсменка Азаде Атакишиева поднялась на высшую ступень пьедестала почета, опередив всех своих соперниц в программе с обручем, передает Trend.

Еще одна азербайджанская гимнастка - Шамс Агагусейнова - была удостоена бронзовой награды за упражнения с лентами.

Это – уже вторая награда юной грации за сегодняшний день: ранее она завоевала бронзовую медаль за выполнение упражнений с мячом.

Сегодня – удачный день для азербайджанских спортсменов: ранее в Федерации зимних видов спорта страны сообщили, что азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев, выступая на чемпионате мира по фигурному катанию, проходившем в американском Бостоне, завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году. В короткой и произвольной программе он набрал в совокупности 233,31 балла, заняв 15-е место среди 39 спортсменов.