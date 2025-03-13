Вестник Кавказа

В Азербайджане пройдет серия открытых турниров по шахматам

В Азербайджане пройдет серия открытых турниров по шахматам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце апреля Баку примет открытый шахматный турнир Baku Open. До конца года открытые турниры пройдут и в других городах Азербайджана.

Азербайджан в течение года примет несколько открытых турниров по шахматам, в которых примут участие мастера из других стран, об этом сообщил генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский. 

"Речь идет о 7-8 турнирах, все с достойными призами, участием приглашенных иностранных гроссмейстеров и, конечно же, масштабным участием юных звездочек. Проект масштабный и очень нужный. С удовольствием приеду на открытие первого турнира серии - Baku Open - в конце апреля. Предвкушаю встречу со старыми друзьями. Угурлар!"

– Эмиль Сутовский 

Откроет серию турнир Baku Open, который пройдет 28 апреля. Турнир состоится в комплексе "Кристал Холл". Прославленный шахматист Вишванатан Ананд сыграет с чемпионом Азербайджана Рауфом Мамедовым. Юные таланты из Азербайджана также смогут помериться силами с индийской шахматной звездой в рамках сеанса одновременной игры.  

После турнира в Баку шахматный фестиваль проведут и другие города страны. Например, с 18 по 25 июня пройдет Sheki Open в Шеки. Каждое шахматное состязание состоится при участии как минимум пяти гроссмейстеров и пяти иностранных мастеров.

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