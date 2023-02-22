Азербайджан впервые примет турнир UFC

Турнир UFC впервые пройдет в Азербайджане. Сделка между страной и промоушеном близка к завершению.

Известный спортивный журналист Ариель Хельвани сообщил, что UFC впервые организует свой бойцовский турнир на территории Азербайджана.

Он отметил, что американский промоушен близок к завершению переговоров с азербайджанской стороной. Турнир должен состояться 21 июня.

Хельвани добавил, что турнир в Азербайджане стал возможным, так как UFC решил перенести несколько вечеров на другие страны.

Подчеркивается, что в случае успешной сделки Азербайджан станет 29-й страной, где проводились или пройдут поединки бойцовской организации.