Вестник Кавказа

Азербайджан впервые примет турнир UFC

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турнир UFC впервые пройдет в Азербайджане. Сделка между страной и промоушеном близка к завершению.

Известный спортивный журналист Ариель Хельвани сообщил, что UFC впервые организует свой бойцовский турнир на территории Азербайджана.

Он отметил, что американский промоушен близок к завершению переговоров с азербайджанской стороной. Турнир должен состояться 21 июня.

Хельвани добавил, что турнир в Азербайджане стал возможным, так как UFC решил перенести несколько вечеров на другие страны.

Подчеркивается, что в случае успешной сделки Азербайджан станет 29-й страной, где проводились или пройдут поединки бойцовской организации.

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