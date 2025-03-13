Вестник Кавказа

Российские футболисты могут сыграть со сборной Колумбии

Российские футболисты могут сыграть со сборной Колумбии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соперником российской сборной по товарищескому матчу может стать команда Колумбии. Игра может пройти уже в этом году.

Сборная России по футболу может провести встречу с командой Колумбии. Об этом рассказал глава Российского футбольного союза.

"У нас отличные рабочие контакты с Федерацией футбола Колумбии. Мы обсуждаем взаимодействие по разным направлениям. Недавно наша молодежка провела там учебно-тренировочный сбор и два матча с молодежной сборной Колумбии"

– Александр Дюков

Он обратил внимание на то, что стороны не намерены останавливаться на этом.

"Понятно, что только этим мы не ограничимся, будут и матчи других возрастов, в будущем возможен и матч национальных сборных" – глава РФС

По словам Дюкова, матч может состояться уже в этом году. При этом он не уточнил, когда именно он может быть организован.

Ранее на этой неделе стало известно, что в октябре российские футболисты сыграют со сборной Ирана.

Напомним, в двух мартовских товарищеских встречах сборная отправила в ворота соперников десять безответных мячей. В первом матче подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счетом 5:0, а через несколько дней с таким же счетом завершилась встреча с командой Замбии.

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