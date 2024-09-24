Вестник Кавказа

УЕФА готовит возвращение российского футбола - СМИ

УЕФА готовит возвращение российского футбола - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ сообщили, что УЕФА делает шаги по возвращению российского футбола. При этом ассоциация будет ориентироваться на МОК и Федерацию хоккея.

Дорожную карту по возвращению российских клубов и сборных на международную арену разрабатывают в УЕФА, пишет издание The Independent.

В газете заявили, что в футбольной ассоциации есть высокопоставленные чиновники, выступающие за снятие ограничений с российского футбола.

При этом некоторые из чиновников говорят, что Россию и вовсе не нужно было отстранять. По этому вопросу в УЕФА нарастает внутреннее давление.

Отмечается, что футбольная ассоциация примет свое решение не раньше завершения США. Там же добавили, что будут ориентироваться на позиции МОК и Федерации хоккея.

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