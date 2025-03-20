Вестник Кавказа

Google Maps покажут Грузию на 360 градусов

Слияние Арагви и Куры
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Панорамы Грузии скоро станут доступны в сервисе Google Maps – на них можно будет посмотреть изображения разных грузинских городов в формате 360 градусов.

Познакомиться поближе с Грузией с помощью панорам в 360 градусов можно будет в следующем году на Google Maps, о запуске проекта рассказали в Минэкономики страны.

Изображения будут создаваться на базе съемок, которые проведут специалисты Google. Работы займут 12 месяцев и будут проводиться в 24 грузинских городах.

В общей сложности по плану на карты попадут 15 тыс км. Люди со всего мира увидят столицу Грузии Тбилиси, а также Батуми, Кутаиси, Рустави и многие другие города. При этом особое внимание будет уделяться дорогам и автомагистралям.

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