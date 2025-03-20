Вестник Кавказа

Пожар произошел возле ТРЦ в Ставрополе

Пожар произошел возле ТРЦ в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожарные ликвидировали ночное возгорание на парковке ТРЦ в Ставрополе. В результате ЧП ни один человек не пострадал.

В ночь с 29 на 30 марта в Ставрополе произошел пожар на парковке около одного из торгово-развлекательных центров. Об этом сказано в сообщении, распространенном МЧС по Ставропольскому краю.

В ведомстве отметили, что там загорелся автомобиль.

Площадь пожара составила всего 4 кв метра. В его ликвидации принимали участие 6 человек. Задействовано было 2 единицы техники.

Причины пожара неизвестны. В результате происшествия никто не пострадал.

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