Вестник Кавказа

В аэропорту Минвод тушили шасси "Руслана"

В аэропорту Минвод тушили шасси "Руслана"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром при посадке в аэропорту Кавказских Минеральных Вод у грузового самолета Ан-124 "Руслан" вспыхнули шасси – огонь удалось оперативно потушить пожарным расчетам воздушной гавани.

Сегодня утром при заходе на посадку в Международном аэропорту Минеральных Вод у большого транспортного "тяжеловеса" - самолета Ан-124 "Руслан" - вспыхнули шасси, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Возгорание было успешно ликвидировано пожарными расчетами. Экипаж самолета, состоящий из 8 человек, не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего"

- Telegram-канал "112"

Воздушное судно уже отбуксировано на место стоянки, добавили в пресс-службе авиагавани.

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