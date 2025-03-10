В аэропорту Минвод тушили шасси "Руслана"

Сегодня утром при посадке в аэропорту Кавказских Минеральных Вод у грузового самолета Ан-124 "Руслан" вспыхнули шасси – огонь удалось оперативно потушить пожарным расчетам воздушной гавани.
Сегодня утром при заходе на посадку в Международном аэропорту Минеральных Вод у большого транспортного "тяжеловеса" - самолета Ан-124 "Руслан" - вспыхнули шасси, сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Возгорание было успешно ликвидировано пожарными расчетами. Экипаж самолета, состоящий из 8 человек, не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего"
- Telegram-канал "112"
Воздушное судно уже отбуксировано на место стоянки, добавили в пресс-службе авиагавани.