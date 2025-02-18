Вестник Кавказа

Минводы свяжется авиасообщением с Ижевском

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В апреле запустят авиарейсы из Ижевска в Минеральные Воды. Осуществлять полеты будет компания "Ижавиа".

Аэропорт Минеральных Вод с апреля будет совершать авиарейсы в Ижевск и обратно, сообщает пресс-служба воздушной гавани города в Ставропольском крае.

Осуществлять полеты в столицу Удмуртии будет авиаперевозчик "Ижавиа". С 22 апреля по 27 мая самолеты будут вылетать по вторникам.

Отмечается, что с 3 по 10 мая все авиарейсы будут выполняться по субботам, с 5 июня по 25 сентября – по четвергам, с 30 августа по 27 сентября – снова по субботам.

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