Минводы свяжется авиасообщением с Ижевском

В апреле запустят авиарейсы из Ижевска в Минеральные Воды. Осуществлять полеты будет компания "Ижавиа".
Аэропорт Минеральных Вод с апреля будет совершать авиарейсы в Ижевск и обратно, сообщает пресс-служба воздушной гавани города в Ставропольском крае.
Осуществлять полеты в столицу Удмуртии будет авиаперевозчик "Ижавиа". С 22 апреля по 27 мая самолеты будут вылетать по вторникам.
Отмечается, что с 3 по 10 мая все авиарейсы будут выполняться по субботам, с 5 июня по 25 сентября – по четвергам, с 30 августа по 27 сентября – снова по субботам.