Детсады и техникумы будут капитально ремонтировать в Северной Осетии

Более 10 млрд рублей уйдет на капремонт детских садов и техникумов в Северной Осетии. В общей сложности масштабной реконструкции подвергнутся более двух десятков образовательных учреждений.

Несколько детских садов и техникумов капитально отремонтируют в ближайшую трехлетку в Северной Осетии, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

Соответствующие планы он озвучил после рабочего визита главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Меняйло пояснил, что капремонт ждет, в частности, 16 детсадов. Подвергнутся обновлению также семь техникумов. На эти цели предусмотрено 10,3 млрд рублей. Проект будет реализоваться с текущего по 2027 год.

Глава региона добавил, что с 2022-го по 2024 год Северная Осетия получила более 12 млрд рублей.

Кроме того, во время визита Кравцова в регион рассматривались меры, которые надо предпринять для совершенствования образования. Обсуждались и возможности обеспечения удобных условий, причем как для детей, так и для педагогов.

Напомним, ранее стало известно о запуске в Северной Осетии проекта для школьников 3-4 классов, который называется "Мастерята Алании". В рамках него школьники узнают все многообразие рабочих профессий, а также получат необходимые навыки для интеграции во взрослое общество. В общей сложности дети, под руководством опытных наставников, смогут освоить начатки 14 профессий, а также посостязаются в них.