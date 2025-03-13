В Дагестане на 10% выросло количество детских оздоровительных учреждений

Детских оздоровительных учреждений в Дагестане откроется больше в этом году. Детские лагеря уже начали готовить к лету.

В Дагестане к новому сезону начнут функционировать 267 детских лагерей, что на 10% больше, чем годом ранее, рассказал глава республики Сергей Меликов.

Сообщается, что этим летом детские учреждения отдыха региона примут порядка 40 тыс человек.

Детские лагеря уже начали готовить к новому сезону. Власти также проверят на соответствие требованиям пляжные территории, в том числе на побережье Каспия.