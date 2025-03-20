В Абхазии рассказали о праздновании юбилея Великой Победы

Власти Абхазии готовят масштабное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет практически во всех регионах республики, не будут забыты и ветераны.

Государственная комиссия по подготовке памятных мероприятий к 80-летию Победы в Абхазии, которую возглавляет и.о. первого вице-премьера Джансуха Нанба, утвердила планы празднования в районах республики.

Главное мероприятие в праздничный день 9 мая состоится в Сухуме в этот день в столице республики пройдет Парад Победы и концерт, который завершится фейерверком, предает Sputnik Абхазия.

Практически во всех школах региона в канун праздника планируются конкурсы, также в День Победы пройдет Республиканская Спартакиада по 14 видам спорта.

Госкомспорта Абхазии планирует в этот день фестиваль спорта, а также вечер памяти, посвященный первой профессиональной летчице из Абхазии Мэри Авидзба и политруку 3-й пулеметной роты Александре Назадзе.

Отметят праздник в абхазском селе Дурипш – здесь 8-9 мая проведут конно-спортивные мероприятия.

Конечно же, не будут забыты в праздничный день и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Абхазии – они получат единовременные денежные выплаты.

Абхазское телевидение в праздничный день будет транслировать архивные материалы и новые проекты с участием потомков героев Великой Отечественной войны, говорится в сообщении.