Власти Кубани создали фонд поддержки бизнеса в зоне ЧС

Несколько миллионов рублей вручили бизнесу, который пострадал от разлива мазута в Краснодарском крае. В будущем планируются дополнительные выплаты в виде поддержки.
Бизнес Анапы и Темрюкского района в зоне разлива нефти обрел поддержку в виде 5 млн рублей передал глава Кубани Вениамин Кондратьев.
"Для поддержки предприятий в Анапе и Темрюкском районе, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, мы запустили специальную программу в региональном Фонде микрофинансирования. По ней представители бизнеса уже получили более 5 миллионов рублей"
- Вениамин Кондратьев
Сегодня краснодарские власти обрабатывают еще десятки заявок на 60 млн рублей. Они надеются, что это сделает деятельность бизнеса более стабильной и позволит сохранить места для работников.
Напомним, что с момента крушения танкеров в Керченском проливе спасатели и добровольцы убрали около 418 км побережья Черного моря.