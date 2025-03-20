Вестник Кавказа

Власти Кубани создали фонд поддержки бизнеса в зоне ЧС

Власти Кубани создали фонд поддержки бизнеса в зоне ЧС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько миллионов рублей вручили бизнесу, который пострадал от разлива мазута в Краснодарском крае. В будущем планируются дополнительные выплаты в виде поддержки.

Бизнес Анапы и Темрюкского района в зоне разлива нефти обрел поддержку в виде 5 млн рублей передал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

"Для поддержки предприятий в Анапе и Темрюкском районе, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, мы запустили специальную программу в региональном Фонде микрофинансирования. По ней представители бизнеса уже получили более 5 миллионов рублей"

- Вениамин Кондратьев

Сегодня краснодарские власти обрабатывают еще десятки заявок на 60 млн рублей. Они надеются, что это сделает деятельность бизнеса более стабильной и позволит сохранить места для работников.

Напомним, что с момента крушения танкеров в Керченском проливе спасатели и добровольцы убрали около 418 км побережья Черного моря.

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