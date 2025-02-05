В Северной Осетии стартует школьный чемпионат профессий

Власти Северной Осетии начинают новый проект для младшеклассников, в рамках которого им покажут мир взрослых профессий и помогут в будущем подобрать себе любимую работу.

В Северной Осетии заработал новый проект, рассчитанный на самых юных учеников школ – школьников младших, 3-4 классов. Называется он "Мастерята Алании", а задача, которую поставили перед собой его авторы – показать детям все многообразие рабочих профессий и подготовить их к интеграции в "большое", взрослое общество, написал в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Ребята получат шанс испытать себя в 14 различных профессиях, подготовка к финалу пройдет в формате наставничества: старшекурсники колледжей будут обучать младших школьников, а педагоги и мастера направлять их на каждом этапе"

- Сергей Меняйло

Готовить ребят к финалу будут компетентные наставники - старшекурсники колледжей, а профессиональные педагоги и мастера будут направлять их на каждом из двух этапов - лучших "мастеровых" детей сначала отберут на внутришкольных соревнованиях, а потом их победители померяются силами на республиканском финале.

Любопытно, что соревноваться будут не только мальчики, но и девочки – поэтому и специальности выбраны с этим учетом: так, если мальчики смогут почувствовать себя спасателями и дизайнерами, то девочки – кулинарами и модельерами, отметил глава региона.

Также конкурс будет доступным для школьников из соседних регионов и Южной Осетии, чтобы и они могли попробовать свои силы, отметил Сергей Меняйло, подчеркнув: нужно научить детей не бояться пробовать новое, развивать свои таланты и смотреть на мир с интересом и любопытством.