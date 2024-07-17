От Азербайджана до Италии: маршруты сопрано Афаг Аббасовой

Афаг Аббасова — выпускница Бакинской музыкальной академии, ведущая солистка Азербайджанского театра оперы и балета. Она часто выступает в Италии, гастролирует в других странах. У кого училась певица, в каких фестивалях и конкурсах участвовала, какие партии есть в ее репертуаре?

Как Афаг Аббасова начала заниматься пением?

Афаг Аббасова родилась в 1986 году в Ширване. Петь она любила с детства: устраивала концерты во дворе, выступала в детском саду и школе. Однако профессионально заниматься вокалом Афаг тогда не собиралась: она хотела учиться на юрфаке и стать следователем, потому что "всегда была за справедливость, честность и порядок", рассказывает Аббасова. А еще она неплохо рисовала — после девятого класса поступила на художественный факультет Ширванского педагогического колледжа и продолжала петь в самодеятельности. Через два года на концерте Афаг услышал министр образования Азербайджана и посоветовал учиться музыке в столице. Она приехала в Баку, поступила на вокальный факультет музыкального училища имени Асафа Зейналлы и начала заниматься в классе народной артистки Азербайджана Натаван Шейховой.

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Учеба в Бакинской музыкальной академии

После окончания училища Афаг подала документы сразу в два вуза — Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибекова и Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, поступила в оба, но выбрала академию и стала учиться у народной артистки СССР Фидан Касимовой. Ее, как и Ренату Скотто, Марию Каллас, Ренату Тебальди, певица называет своим кумиром.

Большое влияние на Аббасову, по ее признанию, оказала и первая в Азербайджане женщина-режиссер Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова, которая преподавала в академии актерское мастерство. Благодаря ей певица "изменила свой имидж и стала женственнее", "выросла как профессионал и как личность, стала артисткой", научилась "создавать живой, полнокровный, убедительный образ в гармонии с пением".

Аббасова — солистка Азербайджанского театра оперы и балета

Музыкальную академию Аббасова окончила в 2010 году, ее дипломной работой стала партия Виолетты в опере "Травиата" Джузеппе Верди. Прослушивание в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета прошло успешно, и 8 мая 2011 года певица дебютировала на сцене в той же партии Виолетты. Вскоре она стала солисткой театра и начала готовиться к новым постановкам. В репертуаре Аббасовой появились главные сопрановые партии в "Богеме", "Плаще", "Манон Леско" и "Тоске" Джакомо Пуччини, "Трубадуре", "Аиде" и "Отелло" Верди, "Паяцах" Руджеро Леонкавалло, "Любовном напитке" Гаэтано Доницетти, "Аршин мал алане" и "Кероглы" Узеира Гаджибекова, "Севиль" Фикрета Амирова.

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Параллельно со спектаклями в театре певица участвовала в международном фестивале Узеира Гаджибекова и Габалинском международном музыкальном фестивале, выступала в Азербайджанской государственной академической филармонии, Центре Гейдара Алиева, Международном центре мугама и на других концертных сценах.

В ноябре 2012-го на VI международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля в Баку Аббасова была отмечена специальным призом за лучшее исполнение народной песни, в том же году стала лауреатом "Молодежной премии" министерства культуры Азербайджана, а звание заслуженной артистки Азербайджана получила 18 декабря 2014 года. В тот день певица была в Минске, участвовала в международном Рождественском оперном форуме: звонок с поздравлениями застал ее прямо перед выступлением, и эту новость сразу объявили зрителям.

Когда я вышла на сцену, весь зал мне аплодировал

— Аббасова.

Певица неоднократно получала премию президента Азербайджана, а в мае 2018 года стала лауреатом национальной премии Humay.

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В каких странах выступает Аббасова?

В ноябре 2012 года в столице Казахстана Аббасова выступила на фестивале-параде оперных певцов, посвященном закрытию года "Астана — культурная столица тюркского мира". В ноябре 2015-го певица участвовала в гала-концерте, прошедшем в рамках межгосударственной программы "Воронеж — культурная столица СНГ". В качестве приглашенной солистки она пела в спектаклях Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, Государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте, Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни. В декабре 2019 года артистка стала обладательницей международной премии "Содружество дебютов", учрежденной Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ.

Аббасова исполняла главные партии в "Богеме" и "Трубадуре" в Национальном театре в Белграде, вместе с другими азербайджанскими артистами выступала в Лондоне, Гааге и Вене, в октябре 2016 года в Стамбуле участвовала в Днях оперы ТЮРКСОЙ, посвященных 100-летию народного артиста СССР и Азербайджана Рашида Бейбутова.

В Италии певица выступает уже несколько лет. В августе 2019 года она участвовала в международном фестивале Internazionale di Mezza Estate ("Фестиваль середины лета") в городе Тальякоццо. Летом 2022-го Аббасова дебютировала в Оперном театре имени Джузеппе Верди в Триесте: сначала спела в "Паяцах", а потом — в опере "Аль Мулино" Отторино Респиги. У этого спектакля интересная история: "Аль Мулино" была написана в 1908 году, но на сцене никогда не звучала. Театр имени Джузеппе Верди первым решил поставить это произведение, в прослушиваниях участвовали певцы из разных стран, и в итоге исполнительницей главной женской партии стала Аббасова. В 2021 году итальянская телерадиовещательная компания RAI записала "Аль Мулино" на диск, а в июне 2022-го в Триесте состоялась мировая премьера оперы. В 2023 году певица вернулась в Италию: в июле выступила на фестивале Пуччини в городе Торре-дель-Лаго и спела в "Травиате" в Teatro del Porto в Тропеа, а в сентябре снова приехала в Торре-дель-Лаго и приняла участие в концертной программе "Герои Пуччини" на сцене Gran Teatro all’aperto.

1 января 2024 года Аббасова спела на новогоднем концерте в театре Eden в Виареджо, его в прямом эфире транслировали два итальянских телеканала. А 21 февраля она исполнила главную партию в "Мадам Баттерфляй" Пуччини в Teatro del Giglio в Лукке, родном городе автора оперы.