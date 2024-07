Баку – Петербург – Москва: маршруты сопрано Эльнары Мамедовой

Вокалу Эльнара Мамедова училась у известных педагогов в музыкальных академиях Баку, Петербурга и Москвы, а потом поступила в труппу московского театра "Геликон-опера". Расскажем, в каких фестивалях и конкурсах она участвовала, почему выбрала "Геликон", какие партии есть в репертуаре певицы и какие она хотела бы исполнить.

Почему Эльнара Мамедова решила стать оперной певицей?

Петь Эльнара Мамедова любила с самого раннего детства. Сначала она просто пробовала повторять песни, которые слышала по телевизору и радио, а всерьез увлеклась классической музыкой и оперным вокалом, когда увидела выступление знаменитой Монсеррат Кабалье.

Я поняла, что хочу петь именно так и никак иначе, ничто другое меня не интересовало

– певица.

Потом она услышала My Heart Will Go On в исполнении Селин Дион, выучила эту песню наизусть и "пела ее при любом удобном случае". Была у Эльнары еще одна любимая песня – серенада Трубадура "Луч солнца золотого" из мультфильма "По следам бременских музыкантов" в исполнении Муслима Магомаева. Шестилетнюю Эльнару отвели на прослушивание к известному педагогу по вокалу, но "ее строгость и прямота испугали" девочку.

В тот момент я решила, что музыка – это не мое

– Мамедова.

Она начала заниматься спортом, выбрала неожиданные, казалось бы, карате и дзюдо, но потом все-таки вернулась к вокалу – и к тому самому педагогу. Теперь Эльнара "была уже готова к строгости преподавателя, не боялась ее прямоты и четко следовала указаниям".

У кого Мамедова училась в Баку, Петербурге и Москве?

В 2006 году Эльнара окончила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля и поступила в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибекова, занималась в классе народной артистки Азербайджана Хураман Касимовой, которая, по словам Мамедовой, "щедро делилась своими знаниями и сценическим опытом". После окончания академии в 2010-м Эльнара отправилась в Петербург – на прослушивание в Академию молодых оперных певцов. Конкурс прошел успешно, и следующие четыре года она была солисткой стажерской труппы при Мариинском театре, а в 2015-2017 годах занималась в классе народного артиста России, солиста Мариинского Владимира Ванеева в Международной академии музыки Елены Образцовой. В 2019-2020 годах Мамедова стажировалась уже в Москве – в Центре оперного пения Галины Вишневской у народной артистки СССР, прославленной сопрано Маквалы Касрашвили.

Фестивали и конкурсы, в которых участвовала Мамедова

Параллельно с оперными академиями Мамедова выступала на международных фестивалях. В 2017 году в рамках "Парада звезд в оперном" она дебютировала на сцене Красноярского театра оперы и балета, исполнив главную партию в "Иоланте" Чайковского, годом позже участвовала в международном фестивале "Елена" в Петербурге и спела Мюзетту в "Богеме" Пуччини. Также в 2017 и 2018 годах певица выступала на фестивале Internationale OpernWerkstatt в Швейцарии, а в 2019-м – на фестивале Grand Stage International в Португалии.

По мнению Мамедовой, конкурсы – "большой шанс" для молодых певцов, возможность заявить о себе, но участие в них "требует отдельной подготовки, отнимает много времени и нервов". Сама она не раз выступала на конкурсах и получала премии. Так, в 2018-м певица стала лауреатом международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля в родном Баку и в том же году получила звание заслуженной артистки Азербайджана.

Мамедова – солистка "Геликон-оперы"

В сентябре 2019 года Мамедова поступила в труппу Московского музыкального театра "Геликон-опера". Певица признается, что давно мечтала работать с художественным руководителем театра Дмитрием Бертманом и объясняет:

Он – один из самых востребованных и талантливых театральных режиссеров нашего времени, грамотный профессионал и умный человек.

В "Геликоне" она поет Памину и Царицу ночи в моцартовской "Волшебной флейте", Мюзетту в "Богеме", Адель в "Летучей мыши" Штрауса, Ксению в "Борисе Годунове" Мусоргского, Лизетту в "Кофейной кантате" Баха.

В феврале 2020 года в "Геликоне" поставили оперу азербайджанского композитора Леонида Вайнштейна "Золушка", и Мамедова исполнила главную партию в серии премьерных спектаклей. "Если же говорить о партии Золушки, то она идеально легла на мой голос, и петь ее было огромным удовольствием. Я буквально влюбилась в музыку нашего замечательного азербайджанского композитора, в которую филигранно вплетены народные мотивы", – рассказывает певица.

Солистка "Геликон-оперы" много выступает в России и Азербайджане. Так, в ноябре 2023 года она была участницей концерта, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, в Таврическом дворце Петербурга. А в январе этого года в рамках XV Байкальского рождественского фестиваля певица представила камерную программу в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета в Улан-Удэ.

Мамедова выступала в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Центре Гейдара Алиева, Русском доме и других концертных залах Баку; она – участница проходящих в Азербайджане международных музыкальных фестивалей: фестиваля Узеира Гаджибекова и фестиваля в Габале.

Среди сопрано, повлиявших на формирование ее исполнительской манеры, певица выделяет Кэтлин Бэттл, Анну Моффо и Миреллу Френи, а в числе партий, которые хотела бы спеть в будущем, называет Эльвиру в "Пуританах" Беллини, Маргариту в "Фаусте" Гуно, главные роли в "Лючии ди Ламмермур" Доницетти и "Манон" Массне.