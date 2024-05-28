«Карабахнаме» Джаида Джемаля выставят на ВДНХ

14 ноября в 19.00 в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ откроется персональная выставка «Азербайджан – душа моя» заслуженного художника России, члена Союза художников СССР, Азербайджана, России и Монголии, член Московского Союза Художников и Международного художественного фонда, профессора Джаида Джемаля.

Будущий художник родился 15 ноября 1928 года в Карабахе, в селении Гюлаблы Агдамского района Азербайджанской ССР. По одной из версий, родословная художника по мужской линии восходит к ханам – основателям Карабахского ханства вплоть до Панах Али-хана.

Джаид Джемаль окончил Художественное училище им. Азима Азимзаде в Баку и Московский государственный академический художественный институт им. Сурикова по направлению «Декоративно-прикладное искусство» по специальности художник-декоратор.

После окончания института Джемаль был принят на работу в Большой Театр в качестве художника-стажера, где в 1952-1954 годах приобретал профессиональный опыт. Тогда же Джемаль создал эскизы декораций к опере Узеира Гаджибекова «Кёроглу» для Азербайджанского театра оперы и балета имени М.Ф. Ахундова.

После стажировки Джемаль устроился художником-декоратором в Театр имени Маяковского, с 1958 по 1961 год работал в Народном оперном театре города Электросталь Московской области над постановками спектаклей «Евгений Онегин» и «Иоланта».

В 1956 году Джаид Джемаль был назначен главным художником павильона «Азербайджанской ССР» на ВДНХ в Москве (ныне павильон № 14 «Азербайджан»).

Джемаль также проявил себя как художник-иллюстратор в области книжной графики, пробовал себя в качестве плакатиста и несколько лет работал художником-мультипликатором в «Союзмультфильме».

Отправной точкой для будущих исследований художника стала Монголия, знакомство с которой у Джемаля началось в 1962 году, когда художника командировали в Монгольскую Народную Республику в качестве педагога-консультанта на графический факультет Государственного педагогического института в Улан-Баторе. Пребывание в Монголии растянулось для Джаида Джемаля на долгие годы: художник десятки лет рисовал Монголию, ее степи и горы, древний народ, юрты и монастыри, святых и воинов.

Он оставил сотни работ: 850 станковых картин, посвященных Монголии, а еще - свою художественную школу, метод преподавания, учеников и последователей.

Работы Джаида Джемаля можно увидеть в Государственном Русском Музее, Государственном музее искусства народов Востока, Национальном музее искусств Азербайджана, Гянджинском историко-краеведческом музее, музее Цеденбала в Улан-Баторе, в Национальном музее Калмыкии и в частных коллекциях в России и за рубежом.

В 2009 году постановлением президиума Совета по общественным наградам Российской Федерации, Джаид Джемаль был награжден орденом «За профессионализм и деловую репутацию I степени», а также медалями: «60 лет общества дружбы Монголия-Россия» и «За трудовые заслуги». Учитывая большой вклад в дружбу и сотрудничество между двумя странами, художник был отмечен также государственными наградами Монголии: «Золотой звездой дружбы», медалями «Найрамдал» и «За мир и дружбу».

Ключевую роль в формировании художественного стиля Джаида Джемаля сыграла география. Творчество художника тесно связано с богатой культурной трех стран: родного Азербайджана, России и Монголии.

Несмотря на то, что художник долгое время жил вдали от Азербайджана, он никогда не терял связи с родной землей. В своем искусстве Джаид Джемаль отражал городскую и сельскую среду родного края. Культура, язык, история, легенды и мифы, природа, музыка, архитектура, народное прикладное искусство, ковроткачество Азербайджана были точкой отсчета и вдохновения для художника, источником его любви к ярким краскам и орнаментам.

На выставке «Джаид Джемаль: Азербайджан - душа моя» будут эксклюзивные работы живописца, в серию работ «Карабахнаме» выставят впервые.

Выставка пройдет при поддержке «МБА-МОСКВА».