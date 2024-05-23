Вестник Кавказа

Выставка Байрама Саламова откроется в Павильоне Азербайджан на ВДНХ

Выставка Байрама Саламова откроется в Павильоне Азербайджан на ВДНХ
Павильон Азербайджан на ВДНХ устраивает выставку ко Дню защиты детей. На ней будут представлены работы художника Байрама Саламова. Экспозиция называется "Мелодия городов".

Приуроченная ко Дню защиты детей выставка заработает с 4 июня в Павильоне Азербайджан на ВДНХ.

На экспозиции "Мелодия городов" будут представлены работы члена Творческого союза художников России и Международной федерации художников Байрама Саламова.

В общей сложности на выставка можно будет увидеть более 20 уникальных работ живописца. Они связаны с музыкой и востоком.

Биография Байрама Саламова

Будущий художник родился в предместье азербайджанского города Шеки. Выпускник Азербайджанского Государственного Художественного училища им. Азима Азим-Заде (1986).

Жизнь и творчество художника-импрессиониста оказались связаны с тремя городами: Баку, Шеки и Тольятти. В столице Азербайджана он получил образование, в Шекинском драматическом театре работал художником-декоратором, а в Тольятти он живет по сей день.

В 2010 году Байрам открыл художественную студию под названием "Арт-галерея Байрама" в Тольятти.

"Байрам в переводе с азербайджанского языка означает праздник, и художник сполна оправдывает свое имя. Яркая палитра его работ передает полноту эмоций восточных красавиц, цветов, европейских городов, урбанистических пейзажей, музыкальных инструментов и конечно же, родного Азербайджана"

– пресс-служба

Работы художника побывали на выставках не только в России, но и в Германии, Италии, Чехии, на Кипре и Азербайджане. Они хранятся в собраниях коллекционеров России, Испании, Англии, Германии, Кипра, Чехии, Италии, Канады.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1340 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В павильоне Азербайджан на ВДНХ состоялся Чемпионат по интеллектуальной игре «Клуб-14»  

В павильоне Азербайджан на ВДНХ состоялся Чемпионат по интеллектуальной игре «Клуб-14»  

Чемпионат по интеллектуальной игре «Клуб-14» пройдет в павильоне Азербайджан на ВДНХ

Чемпионат по интеллектуальной игре «Клуб-14» пройдет в павильоне Азербайджан на ВДНХ

Дегустация сухофруктов, сладостей и чая прошла в павильоне &quot;Азербайджан&quot; на ВДНХ

Дегустация сухофруктов, сладостей и чая прошла в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

На ВДНХ расскажут о роли Азербайджанской ССР в победе над фашизмом

На ВДНХ расскажут о роли Азербайджанской ССР в победе над фашизмом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы