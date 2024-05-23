Выставка Байрама Саламова откроется в Павильоне Азербайджан на ВДНХ

Приуроченная ко Дню защиты детей выставка заработает с 4 июня в Павильоне Азербайджан на ВДНХ.
На экспозиции "Мелодия городов" будут представлены работы члена Творческого союза художников России и Международной федерации художников Байрама Саламова.
В общей сложности на выставка можно будет увидеть более 20 уникальных работ живописца. Они связаны с музыкой и востоком.
Биография Байрама Саламова
Будущий художник родился в предместье азербайджанского города Шеки. Выпускник Азербайджанского Государственного Художественного училища им. Азима Азим-Заде (1986).
Жизнь и творчество художника-импрессиониста оказались связаны с тремя городами: Баку, Шеки и Тольятти. В столице Азербайджана он получил образование, в Шекинском драматическом театре работал художником-декоратором, а в Тольятти он живет по сей день.
В 2010 году Байрам открыл художественную студию под названием "Арт-галерея Байрама" в Тольятти.
"Байрам в переводе с азербайджанского языка означает праздник, и художник сполна оправдывает свое имя. Яркая палитра его работ передает полноту эмоций восточных красавиц, цветов, европейских городов, урбанистических пейзажей, музыкальных инструментов и конечно же, родного Азербайджана"
– пресс-служба
Работы художника побывали на выставках не только в России, но и в Германии, Италии, Чехии, на Кипре и Азербайджане. Они хранятся в собраниях коллекционеров России, Испании, Англии, Германии, Кипра, Чехии, Италии, Канады.