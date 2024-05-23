В павильоне Азербайджан на ВДНХ состоялся Чемпионат по интеллектуальной игре «Клуб-14»  

Завершился Чемпионат по интеллектуальной игре «Клуб-14», который проходил в павильоне Азербайджан на ВДНХ. Первое место разделили команды Азербайджанского клуба МГИМО и Азербайджанского клуба Высшей школы экономики.

В павильоне Азербайджан на ВДНХ завершился Чемпионат по интеллектуальной игре «Клуб-14». За Кубок боролись два десятка команд, а первое место разделили команды Азербайджанского клуба МГИМО и Азербайджанского клуба Высшей школы экономики.

Победителям достался Кубок Павильона «Азербайджан» и подарок от партнера игр банка «МБА- Москва».

На втором месте – группа инициативной молодежи Пираты Каспийского Моря. Их команда под названием «Кюкю» также удостоилась подарков от партнера мероприятия.

Третье место заняла команда журналистов «Акцент медиа» и команда «Солянка по Гоголевски», участники которой представляют Театр горожан при библиотеке Некрасова. Они получили призы от Павильона «Азербайджан».