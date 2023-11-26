Чемпионат по интеллектуальной игре «Клуб-14» пройдет в павильоне Азербайджан на ВДНХ

Игра «Клуб-14» в духе «Брейн ринга» и «Что? Где? Когда» состоится в павильоне Азербайджан на ВДНХ. Интеллектуальный чемпионат пройдет 25 мая при поддержке «МБА–Москва».

В Москве состоится Весенний чемпионат по интеллектуальной игре «Клуб-14».

Мероприятие назначено на 25 мая, место проведения станет павильон Азербайджан на ВДНХ. Участие в интеллектуальном состязании примут около двух десятков команд, среди них будут команды от молодежных движений, общественных организаций, корпораций, государственных, образовательных и культурных учреждений.

Чемпионат проводится при поддержке Банка «МБА – Москва». Победителей ждут ценные подарки от «МБА – Москва» и супер-приз для чемпионов соревнований.

Директор павильона Азербайджан Саадат Кадырова рассказала о том, как пришла идея о создании интеллектуального клуба.

«Интеллектуальные игры – это всегда увлекательное занятие для людей из разных поколений. Я принимала участие в интеллектуальных играх ранее. В школьные и студенческие годы играла в «Брейн ринг». Позднее, ездила в Баку с российской делегацией в качестве зрителя, когда там организовывались чемпионаты по «Что? Где? Когда?»

– Саадат Кадырова

«Став свидетелем существующих традиций интеллектуальных игр в Азербайджане и понимая, что подобного формата мероприятия пользуются большим интересом, мы приняли решение создать на площадке Павильона «Интеллектуальный клуб – 14». Цифра 14 означает порядковый номер Павильона «Азербайджан» на ВДНХ», - поделилась она.

По словам Кадыровой, «Клуб-14» позволяет участникам не только интеллектуально состязаться, но и узнавать больше об Азербайджане.

«Для наших соотечественников появятся новые возможности не только играть в интеллектуальные игры на постоянной основе, но и ближе узнать Азербайджан»

– Саадат Кадырова

«Клуб-14» – первый интеллектуальный проект, реализуемый в стенах павильона Азербайджана на ВДНХ в российской столице.

Чемпионат стартует 25 мая в 13.00, сбор команд за час до начала игры.