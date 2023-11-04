Павильон "Азербайджан" на ВДНХ отмечает 4-хлетие

Павильон Азербайджана на ВДНХ празднует 4-летие со дня открытия после реставрации. За эти годы павильон много раз становился площадкой ярких праздников, его посетили уже свыше 4 млн гостей.

Четыре года назад на ВДНХ в Москве открылся после реставрации павильон Азербайджан, за это время в нем побывали свыше 4 млн человек, было проведено более 40 мероприятий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики, расположенный в павильоне №14 "Вычислительная техника и информатика" (бывший "Азербайджанская ССР") на ВДНХ, отмечает четыре года работы. Он открылся после реставрации 23 ноября 2019-го. Ежегодно павильон посещают более 1 млн человек"

– сайт мэра Москвы

В павильоне Азербайджана за это время было организовано более 40 различных мероприятий, это и концерты, и художественные выставки, и национальные праздники с дегустациями, и кинопоказы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Павильон Азербайджан

Здание в стиле сталинской эклектики было построено в 1939 году, архитекторами выступили С.А. Дадашев и М.А. Усейнов.

Восстановление здания, расположенного на главной аллее ВДНХ, заняло около пяти лет, оно стартовало в 2014 году. За это время специалисты провели фасадные работы, воссоздали фонтаны и две скульптуры "Чабан" и "Азербайджанка", которые украшают входную группу, восстановили уникальные деревянные витражи шебеке и золотые виноградные лозы на голубом своде, поработали над интерьером.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в павильоне работает постоянная экспозиция, посвященная культуре и истории Азербайджана, также есть выставочная зона, зал для презентаций, библиотека, совмещенная с читальным залом, торговое представительство. Кроме того, в азербайджанском павильоне для посетителей работает кафе-чайная, она разместилась в оранжерее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"