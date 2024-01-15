Бакинские истории. Мурад Кажлаев

Александр Клемент

Композитор, дирижер, автор гимна Республики Дагестан Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года в Баку в семье врачей. Расскажем, за что Кажлаева исключили из консерватории и как он стер границы между легкой и серьезной музыкой.

Отец Мурада Кажлаева был доктором медицинских наук, ларингологом. Вначале маленький Мурад неохотно занимался музыкой: он поднимал крышку пианино, ставил ноты, а сам убегал гулять. Отец, который мечтал, чтобы сын стал врачом, торжествовал. Но мать, Елена Михайловна, все же настояла, чтобы сын пошел учиться в музыкальную школу при консерватории по классу фортепиано. Мальчика приняли в группу детей с абсолютным слухом. В годы войны 12-летний Мурад вместе со своим первым ансамблем из школьных друзей выступал с концертами для раненых. Бойцам нравились сочинения юного музыканта, и они подолгу не отпускали его.

В 1955 году Кажлаев поступил в консерваторию по классу композиции, но был исключен за увлечение "неакадемическими музыкальными жанрами". Будущий композитор обратился с просьбой о восстановлении к тогдашнему ректору Бакинской консерватории Кара Караеву. Тот пошел одаренному юноше навстречу.

В декабре 1954 года в Москве прозвучала симфоническая поэма Кажлаева о подвиге панфиловцев, причем дирижировала ещё одна знаменитая бакинка - Вероника Дударова.

Потом началась первые исполнения и издания его инструментальных и вокальных произведений, первые контакты с великими музыкантами, дирижерские дебюты, первые записи на грампластинки, в 1959 году вышла книга Д. Ромадиновой о его творчестве.

В необычайно музыкальном и интернациональном Баку молодежь с жадностью слушала западные радиостанции и восхищалась мастерством джазовых музыкантов Д. Гиллеспи, Г. Миллера, Л. Армстронга, Ф. Синатры, Д. Эллингтона, Г. Джеймса, их стилем, тонким владением инструментами. Мурад, как и другие молодые музыканты, зачастую подражал великим корифеям, но пытался внести в эту музыку что-то свое. В 1965 году он создал вокально-инструментальный ансамбль "Гуниб", который позже стал популярным под названием "Гая".

В 1957 году мне посчастливилось побывать на выступлении оркестра Мишеля Леграна в Москве. Знакомство с талантливым композитором решило судьбу моего увлечения джазовой музыкой, дало направление будущему творчеству в этом жанре

- Кажлаев.

В 1958 году молодой автор сблизился с эстрадно-симфоническим оркестром Всесоюзного радио под управлением Юрия Силантьева и именно там впервые записал свои знаменитые оркестровые произведения.

Силантьев стал моим другом и единомышленником на долгие годы. Кто мог тогда подумать, что я буду когда-то руководить этим прославленным коллективом!

- Кажлаев.

Однако всесоюзная популярность пришла к композитору благодаря кино. Музыка к кинофильмам принесла ему победу на международных композиторских конкурсах. Успехи Кажлаева в этой сфере были еще в начале 1960-х годов отмечены Шостаковичем. А Расул Гамзатов заметил:

Отец Мурада Кажлаева лечил боль физическую, Мурад лечит души.

Член Союза кинематографистов СССР Кажлаев за заслуги перед отечественным кино награжден пятью почетными дипломами и призами Союза, а также именной медалью имени А. Ханжонкова «За выдающийся вклад в киноискусство» (2003).

Кажлаев утверждал, что принципиальной разницы, непреодолимой границы между легкой, популярной, эстрадной, джазовой музыкой и музыкой серьезной, академической, симфонической, камерной, оперной – не существует. Есть разница между музыкой плохой и хорошей, которая встречается во всех жанрах. Заслуга Кажлаева в том, что он сумел привить любовь неискушенных слушателей к хорошей музыке.