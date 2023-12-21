Музей Мурада Кажлаева появится в Махачкале

Кабинет-музей памяти Мурада Кажлаева создадут в Махачкале. Он будет открыт уже через несколько месяцев.

В махачкалинской школе, где преподавал знаменитый дагестанский композитор Мурад Кажлаев, будет устроен мемориальный кабинет-музей. О проекте рассказала глава Минкультуры Дагестана Зарема Бутаева.

В музее можно будет увидеть фотоснимки, мебель, документы, награды композитора, преподнесенные ему подарки и прочие вещи, связанные с жизнью народного артиста СССР, передает ТАСС.

"Каждый желающий сможет проследить блистательный путь дагестанского маэстро, окунуться в эпоху современников, атмосферу создания великолепных творений и особо одухотворенную ауру, которую мы еще планируем наполнить лекциями-концертами, экскурсиями и другими культурно-просветительскими проектами памяти Мурада Кажлаева"

– Зарема Бутаева

Планируется, что музей заработает уже через несколько месяцев – в апреле или мае.

Мурад Кажлаев родился в 1931 году. Он входит в число основоположников дагестанской школы композиторов. Кажлаев написал первый дагестанский балет "Горянка" (по поэме Расула Гамзатова), он автор гимна Дагестана. Композитор ушел из жизни 23 декабря 2023 года.