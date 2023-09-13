Умер композитор Мурад Кажлаев

Не стало автора легендарной "Горянки" и гимна Дагестана композитора Мурада Кажлаева. Похороны пройдут в Махачкале.

Ушел из жизни композитор, народный артист СССР Мурад Кажлаев. Уроженец Баку умер в Махачкале в возрасте 92-х лет.

"На 93-м году жизни ушел из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев"

– глава Минкультуры республики Зарема Бутаева

Композитор будет похоронен рядом с супругой в Махачкале, на кладбище, находящемся на улице Танкаева.

Мурад Кажлаев вырос в Баку и в 1955 году окончил Азербайджанскую госконсерваторию имени Узеира Гаджибекова. Еще студентом его приняли в Союз композиторов СССР.

В основном он творил в Дагестане. Кажлаев - создатель государственного гимна Дагестана, текст произведения основан на "Клятве" Расула Гамзатова. Автор первого национального балета Дагестана "Горянка", созданного по поэме Гамзатова, Мурад Кажлаев является одним из основателей дагестанской композиторской школы. Его творчество включает в себя симфоническую поэму "Памяти 28 героев-панфиловцев", ревю "Миллион новобрачных", балет "Имам Шамиль", пьесу "Снова в горы". Произведения композитора можно услышать в фильмах "Тучи покидают небо", "Исполнение желаний", "Талисман любви" и других.

Многие годы Мурад Кажлаев занимал пост худрука и главного дирижера эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

Маэстро исполнилось бы 93 года 15 января 2024 года.