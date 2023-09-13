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В Москве стартовал фестиваль в честь 100-летия Расула Гамзатова

8 сентября исполнилось бы 100 лет поэту, переводчику, прозаику, публицисту, автору всем известных "Журавлей" Расулу Гамзатову.

Фестиваль "Мой Дагестан. Наш Расул", приуроченный к вековому юбилею народного поэта стартовал в стенах Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино в Москве.

Насыщенная программа мероприятий призвана познакомить гостей "Иностранки" с богатейшим культурным разнообразием Республики Дагестан и раскрыть грани творчества великого аварского поэта.

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