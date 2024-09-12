От уличной певицы до оперной звезды: судьба Фатьмы Мухтаровой

Путь от уличной певицы до солистки оперного театра и "лучшей Кармен в Советском Союзе" Фатьма Мухтарова прошла быстро. Расскажем, где она получила музыкальное образование, как познакомилась с Федором Шаляпиным, в каких театрах выступала и какие партии исполняла.

Почему в детстве Фатьму Мухтарову называли "Катей-шарманщицей"?

Фатьма Мухтарова родилась в иранском городе Урмия 26 марта 1893 года (иногда годом ее рождения называют 1898-й), вскоре семья уехала в Россию и поселилась в Ростове-на-Дону. Отец девочки — певец и музыкант Аббас Рзаев — умер от чахотки в 1901 году. Мать снова вышла замуж, и Фатьма получила фамилию отчима Саттара Мухтарова. Жили они бедно, постоянно переезжали из города в город. У Фатьмы был хороший голос, и она начала зарабатывать деньги исполнением случайно услышанных русских народных песен и городских романсов под аккомпанемент шарманки. Имя юной певицы слушателям запомнить было сложно, так и появилась "Катя-шарманщица". В 1910 году Мухтаровы поселились в Саратове, слух о талантливой исполнительнице быстро разнесся по городу.

Она пришла с шарманкой на двор дома, где я живу, и стала петь "Могилу". Я до этого уже слышал, что по дворам ходит девочка-певица с отличным голосом, но манера петь, необычная простота и выразительность меня поразили

— редактор газеты "Саратовский вестник" Николай Архангельский.

Он написал статью о Фатьме и посоветовал ей поступать в консерваторию. Чтобы собрать деньги на музыкальное образование, Мухтарова давала концерты по всей Саратовской губернии. Осенью 1912 года в Саратове открылась консерватория — третья в России после Петербурга и Москвы. Фатьму сначала не принимать не хотели — из-за "охрипшего от пения на морозе голоса с диапазоном меньше октавы", но на нее обратил внимание известный оперный певец и педагог Михаил Медведев. Он стал заниматься с Фатьмой и буквально за две недели решил проблемы с голосом.

Его я как-то удивительно понимала. Чудо какое-то случилось… Через два дня восьмая нота прибавилась, за ней девятая, десятая, и пошло, и пошло… Как радостно было учиться и понимать учителя

— певица.

Так она оказалась в списке первых студентов Саратовской консерватории. Однако на обучение требовались деньги, и пришлось снова давать концерты в разных городах. В Баку Мухтарова впервые выступила в 1913 году. Рекомендация оперного певца Гусейнкули Сарабского помогла ей получить финансовую помощь от нефтепромышленника и мецената Муртузы Мухтарова и продолжить учебу.

Как началась сценическая карьера Мухтаровой?

В 1914 году Мухтарова отправилась в Москву, родственник мужа устроил ей прослушивание у Федора Шаляпина. Знаменитый бас заявил:

Голос есть, поставлен прекрасно, надо идти и работать на сцене! Если есть способности артиста — будет большой толк, если нет — так научиться этому нельзя.

Певица поступила в частный Оперный театр Сергея Зимина. В этой труппе было много известных имен: певцы Леонид Собинов и Владимир Нардов, режиссер Федор Комиссаржевский, дирижеры Михаил Ипполитов-Иванов и Эмиль Купер, скрипач Юрий Файер.

Первыми партиями Мухтаровой в театре Зимина стали Ваня в "Иване Сусанине" Глинки и Полина в "Пиковой даме" Чайковского. А еще молодая артистка начала готовить партию Кармен, для которой очень подходила по своим вокальным и внешним данным. В этой работе ей помогали опытные коллеги: Вера Петрова-Званцева, одна из лучших исполнительниц партии Кармен в России, и известная певица и танцовщица Мария Кузнецова-Бенуа, которая занималась с Фатьмой испанскими танцами и игрой на кастаньетах.

С Шаляпиным Мухтарова снова встретилась уже на сцене Оперы Зимина: в "Юдифи" Серова он исполнял партию Олоферна, а она — небольшую роль Одалиски; в "Борисе Годунове" Мусоргского Шаляпин пел заглавную партию, Мухтарова — партию царевича Федора.

В каких театрах выступала Мухтарова?

После Октябрьской революции 1917 года театр 3имина был национализирован, и Мухтарова решила вернуться в Саратов. Ее дебют в недавно открывшемся оперном театре состоялся в октябре 1918-го: певица исполнила партию Весны в "Снегурочке" Римского-Корсакова, а в декабре впервые предстала на сцене в образе Кармен. Именно эта партия в опере Бизе станет главной в ее карьере — Мухтарову назовут "лучшей Кармен в Советском Союзе".

В саратовском театре она спела еще две партии в операх Римского-Корсакова: Любашу в "Царской невесте" и Леля в "Снегурочке".

С начала 1920-х годов певица выступала в театрах Астрахани, Ростова-на-Дону, Перми, Казани, Харькова и многих других городов. Мухтарова пела в Большом и Кировском (нынешнем Мариинском) театрах, ее сценическими партнерами были знаменитые Леонид Собинов, Георгий Нэлепп, Николай Печковский. Часто выступала она в оперном театре в Тбилиси: в начале 1936-го там состоялся вечер в честь 20-летия сценической деятельности певицы, в том же году она стала заслуженной артисткой Грузинской ССР.

Мухтарова — солистка Азербайджанского театра оперы и балета

Впервые в Баку уже известной певицей Мухтарова приехала в январе 1922 года, в апреле 1924-го вместе с Собиновым пела в "Лоэнгрине" Вагнера, а во второй половине 1920-х еще несколько раз выступала в Азербайджанском государственном театре оперы и балета. В марте 1929 года в Баку отметили 15-летие сценической деятельности Мухтаровой, а в 1938-м она стала солисткой Азербайджанского оперного театра. Певица исполняла партии Амнерис в "Аиде" Верди, Марины Мнишек в"Борисе Годунове" Мусоргского, заглавную партию в "Самсоне и Далиле" Сен-Санса, ведущие партии меццо-сопрано в других русских, итальянских и французских операх. Были в ее репертуаре и роли в современных советских операх "Броненосец Потемкин" Олеся Чишко и "Орлиный бунт" Андрея Пащенко. 12 декабря 1948 года в Баку состоялась премьера оперы "Низами" Афрасияба Бадалбейли. Спектакль, в котором Мухтарова пела вместе с Бюльбюлем, имел большой успех.

Звание народной артистки Азербайджанской ССР певица получила в 1940-м, а ее последнее выступление на сцене состоялось 12 ноября 1953 года. Став педагогом, Мухтарова особенно любила заниматься с теми артистками, которые готовили партию Кармен. Скончалась она 19 октября 1972 года в Баку.