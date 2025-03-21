Вестник Кавказа

Арест транспорта вынудил должника из Дагестана вернуть долг

Арест транспорта вынудил должника из Дагестана вернуть долг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Приставы заставили жителя Дагестана вернуть долг в 1,5 млн рублей. Мужчина выплатил деньги после того, как на его грузовик был наложен арест.

Житель Бабаюртовского района Дагестана задолжал своему знакомому крупную сумму денег и выплатил ее после ареста грузовика, сообщает пресс-служба управления ФССП РФ.

Отмечается, что мужчина, ссылаясь на финансовые трудности, не возвращал долг в размере 1,5 млн рублей. В ответ кредитор подал в суд, который встал на сторону пострадавшего.

Приставы обязали должника выплатит долг своему знакомому, а в качестве принудительной меры арестовали его грузовик.

Мужчина после угрозы лишиться транспортного средства не только выплатил весь долг, но и заплатил штраф в размере 60 тыс рублей.

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