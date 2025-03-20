Три десятка майнинг-ферм обнаружили за год в Дагестане

Деятельность свыше трех десятков майнинг-ферм пресекли за год в Дагестане. Некоторые из них были передвижными.

В Дагестане в течение 2024 года удалось выявить более 30 майнинг-ферм. Об этом рассказали в ГУ МВД России по СКФО.

В эфире телеканала "Россия-24" глава управления отметил, что некоторые из этих ферм были передвижными и находились в прицепах грузовиков.

"Были обнаружены и в брошенных ранее постройках, принадлежащих тем или иным предприятиям. Объемы разные. Более 30 ферм выявлено за последнее время 2024 года на территории Республики Дагестан"

– Сергей Бачурин

Напомним, с этого года в 10 российских регионах, включая Дагестан, начал действовать запрет на майнинг. Он будет сохраняться до марта 2031 года.