Шовкет Мамедова: путь первой азербайджанской оперной певицы

Вокалу Шовкет Мамедова училась в Тбилиси, Милане, Киеве и Париже, а потом много лет была солисткой Азербайджанского государственного театра оперы и балета в Баку. Расскажем о партиях, составлявших репертуар певицы, ее вкладе в создание Рейнгольдом Глиэром оперы "Шахсенем" и о педагогической деятельности Мамедовой.

Как Шовкет Мамедова решила стать оперной певицей?

Шовкет Мамедова родилась 18 апреля 1897 года в Тбилиси. Музыку она любила с раннего детства, играть на фортепиано училась сначала дома, а потом поступила в музыкальную школу, которая находилась в ведении Императорского русского музыкального общества. Большое впечатление на 10-летнюю девочку произвела приехавшая на гастроли в Тбилиси итальянская оперная певица Аида Гонзага. Услышав, как известная сопрано исполняет главные партии в "Риголетто" Джузеппе Верди и "Лакме" Лео Делиба, Шовкет решила стать певицей и учиться в Италии.

Как пианистка и певица она дебютировала в 13 лет: произошло это на большом благотворительном концерте, который патронировала супруга наместника Кавказа графа Иллариона Воронцова-Дашкова. Шовкет исполнила итальянский романс, азербайджанскую народную песню и романс Антона Рубинштейна, выступление понравилось публике, а супруга наместника даже предложила отправить девочку учиться в Петербург за счет государства. Однако на семейном совете эту идею не поддержали: родственники искали возможность послать Шовкет на учебу в Италию. Финансовая помощь, оказанная известным азербайджанским промышленником и меценатом Гаджи Зейналабдином Тагиевым, позволила ей год учиться в Миланской консерватории под руководством опытного вокального педагога. Потом девушка вернулась в Тбилиси и продолжила музыкальное образование там. В 1917-1921 годах она училась в Киевской консерватории, а после ее окончания выступала в Москве, Ленинграде, Париже, Милане, Тебризе и Тбилиси.

Мамедова — солистка Азербайджанского театра оперы и балета

В том же 1921 году певица приехала в Баку и стала солисткой Азербайджанского государственного театра оперы и балета, в 1927-1930 годах она стажировалась в Милане и Париже. На сцене бакинского театра Мамедова исполняла ведущие сопрановые партии в

итальянских ("Травиата" и "Риголетто" Джузеппе Верди, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини)

русских ("Снегурочка" и "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова, "Иван Сусанин" Михаила Глинки)

французских ("Лакме" Лео Делиба, "Гугеноты" Джакомо Мейербера, "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха)

операх.

Прела главные партии в оперетте Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан" и операх Муслима Магомаева "Шах Исмаил" и "Наргиз".

Знакомство с Рейнгольдом Глиэром и создание оперы "Шахсенем"

Особое место в репертуаре певицы занимала главная партия в опере Рейнгольда Глиэра "Шахсенем". С композитором Мамедова познакомилась в 1918 году: она была студенткой, а он — директором Киевской консерватории. Азербайджанские песни в исполнении Мамедовой Глиэр услышал на одном из концертов и заинтересовался азербайджанской народной музыкой.

Жизнь меня сталкивала со многими интересными и выдающимися людьми, но в моей памяти особое место занимает Рейнгольд Морицевич Глиэр — бесконечно скромный и бескорыстный человек. Глиэр полюбил наш народ, высоко ценил нашу народную музыку и сделал многое для развития азербайджанского оперного искусства

—певица.

Летом 1923 года Глиэр, в то время профессор Московской консерватории по классу композиции, получил от Мамедовой письмо с предложением написать оперу на азербайджанскую тему и немедленно согласился. Над либретто оперы "Шахсенем" работали азербайджанский драматург Джафар Джаббарлы и московский поэт и журналист Михаил Гальперин. В качестве литературной основы они выбрали знаменитую легенду о странствующем певце Ашиг Гарибе, влюбленном в Шахсенем, дочь владетельного феодала Бахрамбека. Глиэр в своей работе стремился сочетать азербайджанские народные мелодии и традиции классической оперы, а главные партии сочинял в расчете на Мамедову и Бюльбюля. Первые наброски он показал своим азербайджанским друзьям в начале 1924 года, а премьера "Шахсенем" в Баку состоялась 17 марта 1927 года.

Опера была исполнена на русском языке, Мамедова и Бюльбюль тогда были на стажировке за границей, поэтому главные партии спели другие артисты. Зрители встретили спектакль с большим интересом, но отзывы были разноречивые, сам композитор тоже понимал, что работа далеко не закончена. Для второй редакции было создано либретто на азербайджанском языке, вернувшийся в Баку Глиэр внес в партитуру существенные изменения. Премьера новой версии "Шахсенем" состоялась в Баку 4 мая 1934 года. Главные партии исполнили Мамедова и Бюльбюль, а за дирижерский пульт в тот вечер встал сам автор. В том же году певица получила звание народной артистки Азербайджана. В апреле 1938 года опера Глиэра с участием Мамедовой и Бюльбюля была представлена в рамках Декады азербайджанского искусства в Москве, а вскоре певица стала народной артисткой СССР. Оперную сцену она оставила в 1948 году.

Мамедова — педагог

В 1923 году в Баку открылся первый в Азербайджане театральный колледж (теперь это Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Инициатором его создания и первым руководителем стала Мамедова, а годом позже она создала и возглавила Республиканское нотное издательство.

С 1946 по 1950 год певица заведовала вокальной кафедрой Азербайджанской государственной консерватории (теперь это Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова), а преподавала она там до конца жизни. Среди учеников профессора Мамедовой — народные артисты СССР и Азербайджана Муслим Магомаев, Фирангиз Ахмедова, Фидан и Хураман Касимовы.

Скончалась певица 8 июня 1981 года, она похоронена на Аллее почетного захоронения.