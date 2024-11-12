Студенты попытались перекрыть проспект в Тбилиси

Сторонники оппозиции не прекращают попыток перекрыть улицы в Тбилиси. Ранее к такому способу протеста призвали оппозиционные лидеры. Однако полиция пресекает эти попытки.

Грузинские студенты предприняли попытку перекрыть "живой цепью" одну из самых оживленных улиц в Тбилиси, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в районе университета, а точнее перед ним. Там поддерживающий оппозицию писатель Лаша Бугадзе выступал с лекцией.

В какой-то момент слушавшие его студенты решили перекрыть проспект Чавчавадзе и попробовали встать в живую цепь. Но полицейские были начеку и не дали им образовать препятствие на центральном проспекте грузинской столицы, передает РИА Новости.

По словам молодых людей, они намерены примкнуть к акции протеста, которую оппозиционеры устроили на проспекте Меликишвили.