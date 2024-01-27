Парламент Казахстана одобрил создание организации по русскому языку

В Казахстане будет работать Международная организация по русскому языку – Договор об этом сегодня на своем заседании одобрили депутаты мажилиса страны.

Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана сегодня на своем заседании приняли закон о ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ.

"Договор предусматривает создание Международной организации по русскому языку, которая станет межправительственной организацией, обладающей международной правосубъектностью. Хотелось бы отметить, что русский язык, наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским, имеет статус официального языка ООН"

- депутат мажилиса Айгуль Куспан

Инициатива создания структуры исходит от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев, а сам Договор был подписан в Бишкеке 13 октября 2023 года на саммите глав СНГ, передает Sputnik Казахстан.

Это значит, что Казахстан в числе других стран Содружества будет продвигать русский как язык межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и понимания, а в стране будут активно развиваться русскоязычные вузы, которые в том числе будут готовить преподавателей и ученых по направлениям "Русский язык и литература" и "Русский язык как иностранный". Также на базе этих учебных заведений будет сформирован кадровый резерв таких специалистов.

Решение о подписании Учредительного договора и Устава Международной организации по русскому языку было принято на заседании Совета глав государств — участников СНГ в октябре прошлого года.

Новый закон очень важен для Казахстана, поскольку он позволит активно развивать в стране русский язык, который не только является официальным языком ООН, но и используется как рабочий в , ОБСЕ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС, отметил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.

Договор уже ратифицировали Беларусь, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.