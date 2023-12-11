Жители Дубая смогут изучать русский язык

Сегодня в Дубае (ОАЭ) открылся центр открытого образования, который поможет местным жителям изучить русский язык – он создан при поддержке министерства просвещения России.

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и административном центре одноименного эмирата Дубае сегодня заработал центр открытого образования при министерстве просвещения России, на базе которого для всех желающих будут проводиться курсы по изучению русского языка как иностранного.

Открыли новый центр министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель министра образования ОАЭ Сулейман аль-Кааби и ректор Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ) Исмаил Байханов, передает РИА Новости.

"Сегодняшнее мероприятие еще раз свидетельствует о наших тесных и дружеских связях. Мы открыты к сотрудничеству, у нас много совместных проектов. В ОАЭ есть большой интерес к русской культуре и русскому языку"

- Сергей Кравцов

Аналогичные центры в нынешнем 2024 году уже заработали в Катаре и Омане, в скором времени они откроются в Саудовской Аравии и Бахрейне. Их оператором при поддерже Минпросвещения РФ выступает ЧГПУ.