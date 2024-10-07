Рейсы Flydubai из Дубая в Сочи могут стать круглогодичными

В авиакомпании Flydubai (ОАЭ) намерены сделать полеты по маршруту Дубай-Сочи круглогодичными. Это объяснили высоким спросом на билеты.

Авиакомпания Flydubai планирует сделать рейсы до Сочи из Дубая доступными для пассажиров на протяжении всего года.

В авиакомпании объяснили это решение высоким спросом, который был зафиксирован этим летом. Так, услугами перевозчика на рейсе из Дубая до российского курортного центра за два месяца воспользовались около 4 тыс туристов.

Отмечается, что полеты по маршруту Дубай-Сочи flydubai осуществляет с середины июня этого года. Сейчас эти рейсы также обслуживаются еще четырьмя российскими перевозчиками, передает Интерфакс.