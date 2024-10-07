Вестник Кавказа

Рейсы Flydubai из Дубая в Сочи могут стать круглогодичными

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В авиакомпании Flydubai (ОАЭ) намерены сделать полеты по маршруту Дубай-Сочи круглогодичными. Это объяснили высоким спросом на билеты.

Авиакомпания Flydubai планирует сделать рейсы до Сочи из Дубая доступными для пассажиров на протяжении всего года.  

В авиакомпании объяснили это решение высоким спросом, который был зафиксирован этим летом. Так, услугами перевозчика на рейсе из Дубая до российского курортного центра за два месяца воспользовались около 4 тыс туристов. 

Отмечается, что полеты по маршруту Дубай-Сочи  flydubai  осуществляет с середины июня этого года. Сейчас эти рейсы также обслуживаются еще четырьмя российскими перевозчиками, передает Интерфакс.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1075 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кубань покажет туристическую привлекательность странам Востока

Кубань покажет туристическую привлекательность странам Востока

В топ популярных направлений РЖД этим летом попал Кисловодск

В топ популярных направлений РЖД этим летом попал Кисловодск

Сезон &quot;Комет&quot; на Черном море завершился

Сезон "Комет" на Черном море завершился

Россияне выбирали апартаменты Сочи и Краснодара  для отдыха в октябре

Россияне выбирали апартаменты Сочи и Краснодара  для отдыха в октябре

Вильфанд спрогнозировал на Кубани ливни и ветер до 20 м/с

Вильфанд спрогнозировал на Кубани ливни и ветер до 20 м/с

День рождения Бабы Яги будут праздновать в Сочи целый месяц

День рождения Бабы Яги будут праздновать в Сочи целый месяц

&quot;Ласточка&quot; Сочи - Сухум станет регулярно ходить в 2025 году

"Ласточка" Сочи - Сухум станет регулярно ходить в 2025 году

За полярным сиянием наблюдала Кубань

За полярным сиянием наблюдала Кубань

Сочи принимает фестиваль бега Rosa Run

Сочи принимает фестиваль бега Rosa Run

Массовое ДТП в Сочи: столкнулись автобус, фургон и 4 автомобиля

Массовое ДТП в Сочи: столкнулись автобус, фургон и 4 автомобиля

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы