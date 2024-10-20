Вестник Кавказа

Ставрополье начало готовиться к паводкам

Ставрополье начало готовиться к паводкам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на то, что на Ставрополье еще толком не пришла зима, в крае уже начали готовиться к грядущим паводкам - глава региона потребовал провести полную ревизию всех гидросооружений, чтобы защитить население.

Хотя пока неясно, что ждет Ставропольский край предстоящей зимой, главам субъектов региона уже сейчас нужно тщательно проинспектировать все, особенно бесхозные гидротехнические сооружения, чтобы максимально обезопасить населенные пункты от весенних паводков, заявил глава региона Владимир Владимиров, сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона..

"В следующем году необходимо провести подробную ревизию всех бесхозяйных гидротехнических объектов. Прежде всего нужно выяснить, какую функцию они несут. Если речь идет о защитной функции, то ставить их на учет и приводить в порядок"

- Владимир Владимиров

Главная беда региона в весенний период – множество водных объектов, которые из-за отсутствия должного контроля за ними создают аварийные ситуации, грозящие подтоплением населенных пунктов. Благодаря предупредительным мерам их число с 2022 года уменьшилось более чем вдвое, с 1021 до 484, также построено 30 км берегоукрепительных сооружений и расчищено почти 200 км русел рек, а для контроля за уровнем воды на них заработали десятки гидропостов.

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