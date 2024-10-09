Вестник Кавказа

Аэропорт Ставрополя станет международным после реконструкции

Аэропорт Ставрополя станет международным после реконструкции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Реконструкция аэропорта столицы Ставропольского края подразумевает не только строительство новой инфраструктуры, но и переоборудование его в международный хаб. Начало работ в этом направлении запланировано на 2025 год.

Ставропольский край продолжает развивать транспортную инфраструктуру: аэропорт в столице региона станет международным благодаря реконструкции здания старого терминала. Она запланирована на 2025 год, рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

Финансированием проекта реконструкции займется федеральное правительство и частные инвесторы.

«Благодаря этому старый терминал будет преобразован в международный, что облегчит возможность вылета за границу, поможет увеличить частоту действующих рейсов и запустить новые направления»

- Владимир Владимиров

На данный момент строительство нового терминала закончено. Его открытие запланировано на конец текущего года.

Губернатор отметил, что пассажиропоток аэропорта Ставрополя составил 500 тыс человек с начала 2024 года. Реконструкция позволит расширить географию полететов и увеличить число рейсов, что положительно скажется на проходимости авиагавани.

Ранее сообщалось, что реконструкция аэропорта в Ставрополе также подразумевает возведение нового подъездной дороги и автовокзала рядом с терминалом.

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