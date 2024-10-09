Аэропорт Ставрополя станет международным после реконструкции

Ставропольский край продолжает развивать транспортную инфраструктуру: аэропорт в столице региона станет международным благодаря реконструкции здания старого терминала. Она запланирована на 2025 год, рассказал губернатор края Владимир Владимиров.
Финансированием проекта реконструкции займется федеральное правительство и частные инвесторы.
«Благодаря этому старый терминал будет преобразован в международный, что облегчит возможность вылета за границу, поможет увеличить частоту действующих рейсов и запустить новые направления»
- Владимир Владимиров
На данный момент строительство нового терминала закончено. Его открытие запланировано на конец текущего года.
Губернатор отметил, что пассажиропоток аэропорта Ставрополя составил 500 тыс человек с начала 2024 года. Реконструкция позволит расширить географию полететов и увеличить число рейсов, что положительно скажется на проходимости авиагавани.
Ранее сообщалось, что реконструкция аэропорта в Ставрополе также подразумевает возведение нового подъездной дороги и автовокзала рядом с терминалом.