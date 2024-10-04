Аэропорт Ставрополя обзаведется новым терминалом в ноябре

В аэропорту Ставрополя прошло совещание комитета краевой Думы. На нем стало известно о планах сдать в эксплуатацию новый терминал в ноябре.

На территории ставропольского аэропорта имени Александра Суворова состоялось совещание комитета краевой Думы по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ.

Как пишет пресс-служба ведомства, участники ознакомились с ходом строительства нового пассажирского терминала внутренних воздушных линий.

Сейчас работы в здании завершены, идет внутренняя отделка помещений. Также происходит установка доставленного необходимого оборудования.

Отмечается, объект планируется сдать в конце октября. Пропускная способность воздушной гавани составит 580 тыс пассажиров в год с возможностью увеличения.

Кроме того, на месте обустраивается подъездная дорога к аэропорту и большая автомобильная парковка.