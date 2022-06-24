Стеклотарный завод получит денежные вливания на Ставрополье

Инвестор намерен вложить около миллиарда рублей в расширение производства стеклотарного завода в Новоалександровске. Ранее завод был приобретен у собственника-банкрота.
"Производство уже запущено на Новоалександровском стеклотарном заводе, выпускается стеклянная тара. Инвестор отработал новое производство, открыт цех покраски бутылки. Ведется строительство новой печи, по расчетам инвесторов, в этом году она будет запущена, инвестиции порядка 1 млрд рублей"
– первый замминистра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Дмитрий Макаркин
Производство имеет значительное значение для местной экономики, осуществляя производство стеклянной тары для различных отраслей. Тысячи тонн сырья перерабатываются здесь, чтобы удовлетворить потребности как местного, так и федерального рынка. В условиях растущего спроса на экологически чистую стеклянную упаковку, новый проект по расширению возможностей завода выглядит особенно актуальным.
Производственные мощности завода уже активно функционируют, но необходимость в модернизации и увеличении объемов становится все более очевидной.
Инвестиции – около миллиарда рублей – будет направлено на строительство новой печи и модернизацию существующего оборудования. Согласно расчетам инвесторов, новая печь позволит увеличить производственные мощности, что приведет к росту объемов выпускаемой продукции.
Инвесторы уверены, что расширение производства не только повысит конкурентоспособность Новоалександровского завода, но и создаст новые рабочие места.