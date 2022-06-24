Вестник Кавказа

Стеклотарный завод получит денежные вливания на Ставрополье

Стеклотарный завод получит денежные вливания на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый инвестор вложит около 1 млрд рублей в расширение производства стеклотарного завода в городе Новоалександровске Ставропольского края. Производство было выкуплено у собственника-банкрота.

Инвестор намерен вложить около миллиарда рублей в расширение производства стеклотарного завода в Новоалександровске. Ранее завод был приобретен у собственника-банкрота.

"Производство уже запущено на Новоалександровском стеклотарном заводе, выпускается стеклянная тара. Инвестор отработал новое производство, открыт цех покраски бутылки. Ведется строительство новой печи, по расчетам инвесторов, в этом году она будет запущена, инвестиции порядка 1 млрд рублей"

– первый замминистра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Дмитрий Макаркин

Производство имеет значительное значение для местной экономики, осуществляя производство стеклянной тары для различных отраслей. Тысячи тонн сырья перерабатываются здесь, чтобы удовлетворить потребности как местного, так и федерального рынка. В условиях растущего спроса на экологически чистую стеклянную упаковку, новый проект по расширению возможностей завода выглядит особенно актуальным.

Производственные мощности завода уже активно функционируют, но необходимость в модернизации и увеличении объемов становится все более очевидной.

Инвестиции – около миллиарда рублей – будет направлено на строительство новой печи и модернизацию существующего оборудования. Согласно расчетам инвесторов, новая печь позволит увеличить производственные мощности, что приведет к росту объемов выпускаемой продукции.

Инвесторы уверены, что расширение производства не только повысит конкурентоспособность Новоалександровского завода, но и создаст новые рабочие места.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1115 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сезон фонтанов продлили в Железноводск

Сезон фонтанов продлили в Железноводск

Моноспектакль &quot;Мой Лермонтов&quot; пройдет в Пятигорске

Моноспектакль "Мой Лермонтов" пройдет в Пятигорске

РЖД свяжет Калининград и Минеральные Воды

РЖД свяжет Калининград и Минеральные Воды

Поход во главе с мэром Кисловодска привлек тысячи туристов

Поход во главе с мэром Кисловодска привлек тысячи туристов

На Ставрополье определили самую высокую гору региона

На Ставрополье определили самую высокую гору региона

Авиакомпания «Ютэйр» сделала рейсы из Минвод в Тюмень круглогодичными

Авиакомпания «Ютэйр» сделала рейсы из Минвод в Тюмень круглогодичными

Еше три ставропольских заказника стали чище

Еше три ставропольских заказника стали чище

Ставропольских медиков поддержат рублем

Ставропольских медиков поддержат рублем

Школьник на мотоцикле наехал на маленького мальчика на велосипеде на Ставрополье

Школьник на мотоцикле наехал на маленького мальчика на велосипеде на Ставрополье

Мужчина стал жертвой пожара на Ставрополье

Мужчина стал жертвой пожара на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы