Стеклотарный завод получит денежные вливания на Ставрополье

Новый инвестор вложит около 1 млрд рублей в расширение производства стеклотарного завода в городе Новоалександровске Ставропольского края. Производство было выкуплено у собственника-банкрота.

Инвестор намерен вложить около миллиарда рублей в расширение производства стеклотарного завода в Новоалександровске. Ранее завод был приобретен у собственника-банкрота.

"Производство уже запущено на Новоалександровском стеклотарном заводе, выпускается стеклянная тара. Инвестор отработал новое производство, открыт цех покраски бутылки. Ведется строительство новой печи, по расчетам инвесторов, в этом году она будет запущена, инвестиции порядка 1 млрд рублей"

– первый замминистра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Дмитрий Макаркин

Производство имеет значительное значение для местной экономики, осуществляя производство стеклянной тары для различных отраслей. Тысячи тонн сырья перерабатываются здесь, чтобы удовлетворить потребности как местного, так и федерального рынка. В условиях растущего спроса на экологически чистую стеклянную упаковку, новый проект по расширению возможностей завода выглядит особенно актуальным.

Производственные мощности завода уже активно функционируют, но необходимость в модернизации и увеличении объемов становится все более очевидной.

Инвестиции – около миллиарда рублей – будет направлено на строительство новой печи и модернизацию существующего оборудования. Согласно расчетам инвесторов, новая печь позволит увеличить производственные мощности, что приведет к росту объемов выпускаемой продукции.

Инвесторы уверены, что расширение производства не только повысит конкурентоспособность Новоалександровского завода, но и создаст новые рабочие места.