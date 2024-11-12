Вестник Кавказа

Подозреваемых в мошенничестве трех полицейских арестовали на Ставрополье

Подозреваемых в мошенничестве трех полицейских арестовали на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Врио начальника одного из отделов МВД России и двое его подчиненных стали фигурантами уголовного дела на Ставрополье. Их подозревают в мошенничестве.

В Ставропольском крае арестовали трех сотрудников полиции, подозреваемых в мошенничестве. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что в сентябре нынешнего года к одному из фигурантов дела обратился мужчина и попросил смягчить наказание своему отцу, которого подозревают в краже. Полицейский согласился и вместе с врио начальника отдела МВД по Нефтекумскому округу потребовал за это от мужчины 300 тыс рублей. Он передал им денежные средства, однако после этого решил обратиться в региональное управление ФСБ.

В ходе проведенных операций сотрудники ведомства установили факт получения взяток. В ФСБ выяснили, что деньги получили врио начальника отдела полиции, оперуполномоченный уголовного розыска и врио начальника следственного отдела полиции ОМВД.

По данному факту завели уголовное дело. Фигурантов арестовали.

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