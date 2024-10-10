Вестник Кавказа

Пенсионер украл часы за 900 тыс рублей в аэропорту Ставрополя

Пенсионер украл часы за 900 тыс рублей в аэропорту Ставрополя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве задержали пенсионера, прилетевшего из Ставрополя, за воровство часов стоимостью 900 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края арестовали 69-летнего мужчину. Его подозревают в краже наручных часов, которые стоят более 900 тыс рублей, в ставропольском аэропорту, рассказали в местном МВД.

Согласно данным следствия произошло следующее: хозяйка часов случайно оставила их в коробке для вещей на ленте в аэропорту. Лежащими без дела их заметил пенсионер из подмосковного Королева и присвоил себе. Его задержали уже в Москве, в аэропорту Шереметьево.

На мужчину завели уголовное дело за кражу. Он может провести в заключении около 6 лет.

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