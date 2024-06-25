Вестник Кавказа

Жителя Ессентуков накажут за кражу украшения

Жителя Ессентуков накажут за кражу украшения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У жительницы Ессентуков украли золотую цепочку во время сна. Оказалось, что это сделал ее знакомый после совместного застолья. Так, мужчина стал фигурантом уголовного дела.

В Ессентуках был задержан местный житель по подозрению в краже ювелирного украшения у знакомой. Вором оказался 50-летний рецидивист, рассказали в МВД Ставрополья.

Мужчина поведал полицейским, что украл золотую цепочку у знакомой после застолья. Он снял украшение с шеи женщины после того, как она уснула. Далее преступник отнес изделие в ломбард и получил за него 16 тыс рублей. Деньги он потратил на собственные нужды.

Правонарушитель не останется безнаказанным. На него завели уголовное дело.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1295 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Водитель &quot;Урала&quot; устроил массовое ДТП на трассе в аэропорт

Водитель "Урала" устроил массовое ДТП на трассе в аэропорт

Лопнувшее колесо стало причиной гибели двух человек на трассе &quot;Кавказ&quot;

Лопнувшее колесо стало причиной гибели двух человек на трассе "Кавказ"

Пассажирка сломала ногу таксистке в Ставрополе

Пассажирка сломала ногу таксистке в Ставрополе

На окраине Ставрополя тушат крупный придорожный пожар

На окраине Ставрополя тушат крупный придорожный пожар

Игра в волейбол закончилась дракой в Ставрополе

Игра в волейбол закончилась дракой в Ставрополе

Ремонт в квартире едва не обернулся убийством полицейского в Ессентуках

Ремонт в квартире едва не обернулся убийством полицейского в Ессентуках

Житель Ставрополья потерял 15 млн рублей из-за мошенников

Житель Ставрополья потерял 15 млн рублей из-за мошенников

Житель Ставрополя сдал в ломбард наполовину купленную машину

Житель Ставрополя сдал в ломбард наполовину купленную машину

Продавец техники попал под суд за кражу в Ставрополье

Продавец техники попал под суд за кражу в Ставрополье

Ливни с градом и грозой надвигаются на Ставрополье

Ливни с градом и грозой надвигаются на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы