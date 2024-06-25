Жителя Ессентуков накажут за кражу украшения

У жительницы Ессентуков украли золотую цепочку во время сна. Оказалось, что это сделал ее знакомый после совместного застолья. Так, мужчина стал фигурантом уголовного дела.

В Ессентуках был задержан местный житель по подозрению в краже ювелирного украшения у знакомой. Вором оказался 50-летний рецидивист, рассказали в МВД Ставрополья.

Мужчина поведал полицейским, что украл золотую цепочку у знакомой после застолья. Он снял украшение с шеи женщины после того, как она уснула. Далее преступник отнес изделие в ломбард и получил за него 16 тыс рублей. Деньги он потратил на собственные нужды.

Правонарушитель не останется безнаказанным. На него завели уголовное дело.