Вестник Кавказа

Ремонт в квартире едва не обернулся убийством полицейского в Ессентуках

Ремонт в квартире едва не обернулся убийством полицейского в Ессентуках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагедией мог окончиться обычный ремонт, который проводила в своей квартире жительница Ессентуков. О произошедшем рассказали в ставропольском управлении СКР.

Житель Предгорного района Ставрополья, атаковавший полицейского в квартире, которую он ремонтировал, может отправиться в колонию на два десятка лет, рассказали в СУ СКР по краю.

Следствие установило, что 10 августа в полицию обратилась жительница города. Она рассказала о конфликте, который вспыхнул между ней и рабочим, ремонтировавшим ее квартиру. На помощь к гражданке отправились два сотрудника ППС вместе с участковым.

Правоохранители стали проводить разбирательство. Однако во время беседы рабочий вспылил, стал сердиться и отказаться отправиться в отдел, где планировалось установить его личность. На его состояние влияло опьянение, в котором он находился. Наконец, не желая подчиняться, мужчина взял канцелярский нож и ранил им в шею одного из полицейских.

Рана оказалась опасной для жизни. Стража порядка госпитализировали, после оказания помощи его жизнь вне опасности.

Агрессор схвачен и находится под стражей. Ему вменяют посягательство на жизнь правоохранителя. Наказание по этой статье – до 20 лет заключения.

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