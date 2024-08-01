Преступник в никабе напал на полицейских в Дагестане

После просьбы правоохранительных органов показать документы мужчина начал в них стрелять. Преступник был одет в традиционную женскую одежду – никаб. Стрелка начали разыскивать.

Дагестанские правоохранительные органы объявили в розыск жителя Чечни. Он, будучи за рулем автомобиля ВАЗ, отказался предъявлять документы для проверки и начал стрелять по сотрудникам полиции, рассказали в местном отделении МВД.

Атака произошла на участке автомагистрали Хасавюрт-Тлох. В итоге, 2 сотрудников ведомства получили травмы и попали в больницу.

«Мужчина передвигается в женской широкой одежде темных тонов, перчатки, головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз (никаб)»

- МВД по Дагестану

В органах отметили, что разыскиваемый 41-летний житель села Новая жизнь в Шалинском районе Чечни. Его имя - Aли Шарпудиевич Демильханов.