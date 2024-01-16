Вестник Кавказа

Мать избивала младенца в прямом эфире в Дагестане – идет проверка

Мать избивала младенца в прямом эфире в Дагестане – идет проверка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Преступление против ребенка, совершенное с отягчающими обстоятельствами, расследуют в Дагестане. По предварительным данным, жительница Махачкалы жестоко обращалась с новорожденным в прямом эфире.

Молодая женщина избивала своего недавно рожденного ребенка и транслировала свои действия в интернет в Махачкале – дело взято на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным, рассказали в ведомстве.

В соцсетях разошлась информация о том, что дагестанской столицы вела прямую интернет-трансляцию. Во время эфира подозреваемая избивала своего новорожденного ребенка.

Сообщалось, кроме того, что это не единственный ее ребенок: она многодетная мать. В то же время, женщина известна своим антиобщественным поведением, в частности, она регулярно наносит побои детям, употребляет наркотики, образ ее жизни описывается как аморальный.

Дагестанское управление СКР проводит процессуальную проверку. О ее промежуточных итогах и принятом решении сообщат Бастрыкину.

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