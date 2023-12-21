В Ингушетии осудят мать, продавшую новорожденного в Казахстан

Жительница Ингушетии продала новорожденного сына. Позднее ребенка по поддельным документам вывезли в Казахстан.

Жительница Ингушетии продала знакомой из Казахстана новорожденного сына. Сделка была раскрыта правоохранителями.

В прокуратуре отметили, что сделка состоялась сразу после выписки из роддома. Для ребенка было составлено фиктивное свидетельство о рождении, а сам он перевезен в Казахстан.

Женщин ждет суд. Им уже предъявлено обвинение, им грозит до 10 лет заключения.