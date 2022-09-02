В Казахстане раскрыли крупнейшую сеть интернет-казино

В Казахстане была ликвидирована незаконная сеть интернет-казино. Арестовано более 400 человек, в том числе, проживающих в дальнем зарубежье.

В то время как средний долг лудомана (человек, страдающий игровой зависимостью) в Казахстане составляет $22 тыс, в республике продолжают действовать различные подпольные казино. Работают они и в онлайн-форматах.

Одна из крупнейший «серых» сетей, существовавших в интернет-пространстве, была ликвидирована местными правоохранителями.

"13 января министерством внутренних дел совместно с Комитетом национальной безопасности (КНБ) при координации Генеральной прокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов"

– пресс-служба МВД

Отмечается, что сеть казино действовала под прикрытием местных криминальных авторитетов. В ходе спецоперации было задержано порядка четырехсот человек, в том числе и из дальнего зарубежья.