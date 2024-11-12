Вестник Кавказа

Доктор турецкого происхождения получит высокую должность от Трампа

Доктор турецкого происхождения получит высокую должность от Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кандидатура доктора и телеведущего турецкого происхождения Мехмета Оза выдвинута на руководящую должность двух агентств страхования в США. Решение об этом принял новоизбранный президент Дональд Трамп.

Победивший на выборах в США Дональд Трамп решил выдвинуть кандидатуру доктора турецкого происхождения Мехмета Оза для руководства Центрами Medicare и Medicaid, годовой бюджет которых составляет $2,6 трлн, рассказал политик в своих соцсетях.

«Я знаком с доктором Озом много лет и уверен, что он будет бороться за то, чтобы каждый в Америке получал лучшее медицинское обслуживание, чтобы наша страна снова стала великой и здоровой!»

- Дональд Трамп

Мехмет Оз – американский доктор и телеведущий, чья семья приехала в США из Турции в середине ХХ века. Два года назад он пытался стать сенатором от штата Пенсильвания при поддержке Трампа, однако должность так и не получил.

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