Эрдоган хочет встретиться с Трампом

Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание провести встречу с Дональдом Трампом лично, чтобы более качественно обсудить отношения Турции и США. По его мнению, разговор по телефону не даст нужного эффекта.

Переговоров по телефону недостаточно, поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание встретиться с недавно победившим на выборах президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом лично, чтобы обсудить развитие отношений. Это может произойти как на международной площадке, так и в рамках официального визита.

«Прямо сейчас нужно посмотреть, как будет формироваться кабинет Трампа. Члены его правительства и мои министры проведут встречи, узнают друг друга лучше. Мы хотим, чтобы между Турцией и США начались другие процессы. И несомненно, у нас всегда существуют возможности. Мы хотим ими пользоваться и делать выгодные для обеих стран шаги»

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он подчеркнул, что Трамп и его команда обычно рассматривают экономику в качестве основного направления, а Турция, имея большие инвестиционные возможности, может создать новые условия для улучшения торговых отношений между странами. Турецкий лидер также назвал наиболее перспективные отрасли для сотрудничества – технологии, энергетика и инфраструктура.