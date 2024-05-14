Мемориал Дидгори в Грузии: опыт осеннего путешествия из Тбилиси

Куда поехать из Тбилиси на 1 день в ноябре? Расскажем об опыте посещения необычной достопримечательности в Грузии под названием Дидгорский монумент, а также где он находится, как добраться и что случилось в 1121 году.

Одно из необычных мест Грузии - Дидгорский монумент, появившийся на карте страны в 1976 году благодаря скульптору Мерабу Бердзенишвили. Достопримечательность отлично подходит для поездок из Тбилиси на 1 день на машине и непременно удивит своей живописностью. Поделимся опытом посещения священного памятника в солнечный ноябрьский день.

Дидгорский монумент

Монумент Дидгори – это большой мемориальный комплекс, посвященный важнейшей дате в истории Грузии – победе над турками-сельджуками в XII веке. Как сражение, так и монумент считается священным.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Его размер впечатляет. Сердцем комплекса сделали т-образный памятник, где расположены мемориальная доска и место для иконы и свечей, также там изображен старинный грузинский символ солнца борджгало. Вниз по склону установлены большие мечи, переливающиеся от солнечных лучей. У подножья монумента стоит амфитеатр с колоннами, где можно отдохнуть и насладиться красивыми видами.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Чтобы добраться до вершины нужно преодолеть путь по длинной лестнице. Несмотря на теплую и безветренную погоду внизу склона, наверху туристов может накрыть пронизывающий ветер, поэтому рекомендуется дополнительно утеплиться, если путешествие выпадает на осень.

Далее по дороге на холме возвышается памятник, посвященный царю Давиду Строителю. До него придется пройти несколько минут, поэтому на посещение монумента стоить запланировать не менее часа.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на хорошую погоду, посетителей монумента было не так много, не более 15 человек на всей территории.

Дидгорская битва

Немного о том, какому событию посвящен мемориал. Дидгорская битва произошла 12 августа 1121 года. Ее участниками были войска Грузинского царства под предводительством царя Давида Строителя и сельджукская армия с численным превосходством противника. Она завершилась победой грузинских воинов и освобождением Тбилиси, ставшей столицей государства. С этого момента начался непродолжительный «Золотой век» в истории Грузии.

Где находится Дидгорский монумент?

Монумент Дидгори находистя на стыке нескольких районов Грузии: Шида-Картли, Мцхета-Мтианети и Квемо-Картли. Он стоит прямо на вершине Триалетского хребта (высота 1,6 м над уровнем моря). Оттуда открывается уникальный вид: можно увидеть почти всю Грузию – вершину Казбека, Мухранскую долину и даже горы Армении.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Точные координаты монумента: 41.762622593897206, 44.51251898699161.

Как добраться до мемориала Дидгорской битвы?

Хоть Дидгорский мемориал находится недалеко от Тбилиси, до него невозможно доехать на общественном транспорте, поэтому лучше всего воспользоваться личным автомобилем. Поездка займет около 1 часа. У подножья монумента организована бесплатная парковка.

Самой удобной трассой будет Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, идущая на запад от столицы Грузии. В течение пути будет ощущение будто поездка проходит не на машине, а на самолете, так как из-за перепада высот сильно закладывает уши.

По дороге можно остановиться около смотровой площадки в Цкнети, откуда открывается вид на горы и часть Тбилиси. Не менее впечатляющие пейзажи можно увидеть просто из окна автомобиля, который будет двигаться по множественным серпантинам.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Снег на дороге в ноябре еще не лежит, его можно увидеть только на вершинах нескольких гор, поэтому дорога будет достаточно безопасной, особенно в сухой и солнечный день.